Zhegrova allontana la Fiorentina: "Sono felice alla Juventus e voglio rimanere qua per giocare"

L'esterno kosovaro ha parlato dopo il gol al Chelsea

Edon Zhegrova, esterno offensivo attualmente in forza alla Juventus, è finito sul radar della Fiorentina in questa finestra di trasferimenti. Dopo un'annata caratterizzata da alti e bassi, il club torinese ha infatti iniziato a valutare una sua eventuale partenza per ristrutturare l'attacco.

Il calciatore kosovaro con passaporto albanese ha tuttavia le idee ben chiare riguardo alle sue intenzioni. A margine del test amichevole disputato contro il Chelsea, nel quale ha firmato una rete, l'ala ha espresso la propria posizione ai microfoni di Sky Sport: «Ho grande fiducia nei miei mezzi e sono felice qui alla Juve. Parliamo di una società al vertice e la mia priorità è rimanere per conquistare altri traguardi importanti insieme». Soffermandosi sul campionato trascorso, l'esterno ha rivelato di essere stato condizionato da un problema di pubalgia che ne ha limitato il rendimento, sottolineando però di essere ora pienamente recuperato, determinato e voglioso di ritagliarsi uno spazio da protagonista in bianconero.

Un quadro lineare ma comunque da seguire con attenzione per Paratici e la dirigenza viola. Chiusa la trattativa per Mastantuono, il mercato della Fiorentina resta focalizzato sulla ricerca di un rinforzo di spessore sulle bande laterali per definire un reparto d'attacco sempre più competitivo.