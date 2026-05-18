Zetti su la Nazione: “Fiorentina come Jekyll e Hyde: allo Stadium il volto migliore”

Cosimo Zetti esalta la prova dei viola contro la Juventus: “Tranquillità e mente libera hanno fatto la differenza”.

Sulle pagine di La Nazione, Cosimo Zetti firma un fondo all’indomani di Juventus-Fiorentina interrogandosi sul vero volto della squadra viola: possibile che quella vista allo Stadium sia la stessa Fiorentina apparsa in gran parte del campionato? Una squadra dai due volti, capace di alternare prestazioni opache a prove di grande livello, quasi come un moderno Doctor Jekyll e Mr Hyde.

Secondo Zetti, la serenità ritrovata dopo aver praticamente messo in cassaforte la salvezza, il fascino della sfida e una mente finalmente libera da pressioni potrebbero aver rappresentato gli elementi decisivi dietro una prestazione tanto sorprendente quanto inattesa. Ingredienti che, però, dovevano anche trovare il giusto equilibrio per trasformarsi in una prova convincente.

Il giornalista sottolinea poi come una singola partita non possa cancellare o riscrivere un’intera stagione, ma evidenzia anche che disputare una delle migliori gare dell’anno contro una squadra con trenta punti in più e in piena corsa Champions dimostra quanto abbiano inciso tranquillità e spensieratezza ritrovate.