L'opinione Zetti: "Il pareggio lascia buone sensazioni. La Fiorentina ha lottato, ha rischiato di vincerla ma anche di perderla"

Cosimo Zetti invita a guardare il lato positivo del pareggio: la Fiorentina avrebbe potuto portare a casa l'intera posta, ma anche uscire sconfitta. Un punto da accogliere con fiducia

Tutte le volte che ci approcciamo ad una partita c’è sempre la sensazione, o almeno la speranza, che questa squadra possa far bene. Non è come l’anno scorso perché, al di là dei pregi, dei difetti e degli errori commessi durante la gara, ci sono partite come quelle con l’Inter, il Como, il Napoli e le due vittorie in trasferta con Venezia e Sassuolo che dimostrano il contrario. E tutte le volte che le cose non vanno bene, ce ne andiamo a casa con l’illusione, il rammarico e la rabbia di quel sarebbe potuto essere e non è stato. Il potenziale c’è, la qualità anche.

Vanoli ha avuto il coraggio di mettere Oulai al posto di Fagioli e di inserire Goncalves dal primo minuto, schierando una formazione che fa sognare, ma che ha bisogno del supporto e del sacrificio di tutti. Il problema è proprio questo. Manca ancora l’amalgama, come si diceva una volta. Vanno evitati gli errori individuali e va trovata una quadra che deve passare dal gioco di squadra, da reparti più corti fra loro e da una concentrazione persistente in grado di evitare pericolosi passaggi a vuoto. I moduli contano fino a un certo punto, perché ogni modulo ha comunque il suo punto debole. Se sei lento, se ti distrai facilmente, se non hai intensità e se non copri gli spazi tutto diventa ovviamente più complicato. Si torna sempre lì: squadra eccellente sì, ma solo a sprazzi e spesso più in teoria che nella pratica.

Il pareggio con la Juventus ci lascia comunque delle buone sensazioni. La Fiorentina ha lottato con coraggio e grande determinazione, ha rischiato di vincerla ma anche di perderla. Ci è piaciuto soprattutto il coraggio anche se rimane una fragilità in fase difensiva che deve essere risolta al più presto. La strada imboccata è probabilmente quella giusta. Adesso vanno eliminati i difetti, quei difetti che alla fine ti fanno tornare a casa con la sensazione del poteva essere e non è stato.

Lo scrive stamattina in edicola Cosimo Zetti sulla Nazione