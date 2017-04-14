Zeman: "Io nemico della Juventus? No, sono nemico di chi imbroglia"

In Italia nessuno può spendere tanto quanto la Juventus

Zdenek Zeman, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha presentato (a modo suo) la partita che domani pomeriggio, allo stadio "Adriatico", metterà di fronte il suo Pescara e la sua acerrima nemica, ossia la Juventus.

"La Juventus è una delle squadre più forti al mondo, ha tutte le carte per poter vincere la Champions. Io non sono nemico della Juventus ma sono nemico di quelli che imbrogliano e le carte in procura parlano chiaro".

Prosegue spende anche alcune parole di elogio per i bianconeri: "Le altre società dovrebbero prendere esempio, dal punto di vista dell’organizzazione, dalla Juventus anche se credo che nessuno potrà mai avere gli ingressi economici loro. Non ci sono squadre come la Juve che possano prendere giocatori da 100 milioni".