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Zeballos piace alla Fiorentina? Da Napoli: "Lo vuole Allegri, trattativa in fase avanzata. Ore decisive"

Zeballos è stato accostato alla Fiorentina, ma il Napoli sembrerebbe in vantaggio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 13:40
Zeballos piace alla Fiorentina? Da Napoli: "Lo vuole Allegri, trattativa in fase avanzata. Ore decisive" -
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Il Napoli spinge sull'acceleratore per Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors seguito, come rivelato questa mattina da TuttoilmercatoWeb, anche dalla Fiorentina. Il club campano starebbe però intensificando i contatti per cercare di chiudere l'operazione e battere la concorrenza. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la trattativa è entrata in una fase molto calda. I dialoghi tra la società partenopea e il Boca Juniors proseguono con continuità, con l'obiettivo di trovare l'intesa definitiva sulle modalità del trasferimento. Classe 2002, Zeballos è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama argentino e da tempo figura nei radar del Napoli. La sensazione è che il club azzurro voglia stringere i tempi per mettere il giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile.

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