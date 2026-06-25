Zeballos piace alla Fiorentina? Da Napoli: "Lo vuole Allegri, trattativa in fase avanzata. Ore decisive"

Zeballos è stato accostato alla Fiorentina, ma il Napoli sembrerebbe in vantaggio

Il Napoli spinge sull'acceleratore per Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors seguito, come rivelato questa mattina da TuttoilmercatoWeb, anche dalla Fiorentina. Il club campano starebbe però intensificando i contatti per cercare di chiudere l'operazione e battere la concorrenza. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la trattativa è entrata in una fase molto calda. I dialoghi tra la società partenopea e il Boca Juniors proseguono con continuità, con l'obiettivo di trovare l'intesa definitiva sulle modalità del trasferimento. Classe 2002, Zeballos è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama argentino e da tempo figura nei radar del Napoli. La sensazione è che il club azzurro voglia stringere i tempi per mettere il giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile.