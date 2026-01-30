Ze Pedro: “La vittoria con la Fiorentina ci dà energia e morale, era una gara difficile e importante”

Tutta la trafila in Portogallo, dalle giovanili del Vitória Guimarães fino all’arrivo al Porto, passando per l’Estrela Amadora e il Braga. Poi l’occasione di arrivare in Italia, al Cagliari e la voglia di diventare sempre più protagonista in Serie A. Ze Pedro, difensore dei sardi, in esclusiva a TMW, si è raccontato e ha parlato del suo passato, del suo presente e dei sogni per il futuro, dopo essere tornato in campo alla grande con due presenze per 90 minuti nei successi contro Juventus e Fiorentina.

Per prima cosa come sta? L’operazione al ginocchio è andata bene e adesso è pronto per vivere la seconda parte della stagione da protagonista?

“Mi sento molto bene, fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto dopo l’infortunio e il piccolo intervento chirurgico. Sono felice di poter aiutare la squadra con. continuità in questa seconda parte della stagione, di stare insieme ai compagni. Ora devo continuare a lavorare con loro per ottenere il massimo”.

E tornato in campo da titolare da due partite e sono arrivate due vittorie contro Juventus e Fiorentina. Non poteva esserci un rientro migliore per lei e per la squadra.

“Non potevo sperare in qualcosa di meglio, tornare in campo dal 1′ e vincere due gare difficili e importanti. Stiamo lavorando tutti molto bene e con grande voglia, voglio arrivare alla migliore condizione ed essere sempre più d’aiuto”.

La vittoria di Firenze quanta fiducia vi dà nella corsa salvezza?

“Molta, come tutte le vittorie. Prendere tre punti ti dà sempre grande spinta e positività per il lavoro quotidiano. Ora dobbiamo perseverare per dare continuità a questo momento. Sabato sarà una gara difficile, uno scontro diretto, puntiamo a ottenere il massimo”. Lo scrive Tuttomercatoweb