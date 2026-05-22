Zazzaroni rivela: "Paratici non sa ancora se dare fiducia a Vanoli oppure puntare su Grosso"

Nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione della Fiorentina,

Nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Fine maggio 2026, le sorprese stanno a zero. Conte, dopo due stagioni, dà l’addio al Napoli e Sarri, primo anno alla Lazio dopo il rientro, sceglie l’Atalanta. Italiano, secondo al Bologna, vuole capire se, quando e come si svilupperà il giro delle panchine; Paratici (Fiorentina) non sa ancora se dare fiducia a Vanoli - a Firenze da inizio novembre - oppure puntare su Grosso che lascia Sassuolo dopo appena dodici mesi.

Palladino, che l’11 novembre ha firmato per i Percassi, sta chiudendo la breve esperienza a Bergamo. D’Aversa, da febbraio al Toro, rischia di non essere confermato. Il futuro di Spalletti alla Juve potrebbe complicarsi domenica sera (anche se fatico a crederci), così come quello di Allegri al Milan, primo anno del secondo ciclo. Un triciclo senza le ruote."