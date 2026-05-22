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Zazzaroni rivela: "Paratici non sa ancora se dare fiducia a Vanoli oppure puntare su Grosso"

Nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione della Fiorentina,

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 12:29
Zazzaroni rivela: "Paratici non sa ancora se dare fiducia a Vanoli oppure puntare su Grosso" -
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Nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Fine maggio 2026, le sorprese stanno a zero. Conte, dopo due stagioni, dà l’addio al Napoli e Sarri, primo anno alla Lazio dopo il rientro, sceglie l’Atalanta. Italiano, secondo al Bologna, vuole capire se, quando e come si svilupperà il giro delle panchine; Paratici (Fiorentina) non sa ancora se dare fiducia a Vanoli - a Firenze da inizio novembre - oppure puntare su Grosso che lascia Sassuolo dopo appena dodici mesi.

Palladino, che l’11 novembre ha firmato per i Percassi, sta chiudendo la breve esperienza a Bergamo. D’Aversa, da febbraio al Toro, rischia di non essere confermato. Il futuro di Spalletti alla Juve potrebbe complicarsi domenica sera (anche se fatico a crederci), così come quello di Allegri al Milan, primo anno del secondo ciclo. Un triciclo senza le ruote."

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