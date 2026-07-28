Zazzaroni: "I club sono contro la Federazione, acquistano solo stranieri e fanno trading. Devono tacere"

Stoccata del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ai club, visti dal giornalista come i principali antagonisti della Federazione.

In un video postato sul sito del Corriere dello Sport, il direttore dello stesso, Ivan Zazzaroni, ha commentato la situazione della Federcalcio, con Giovanni Malagò che ha scelto Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come DT.

Queste le sue parole: "Sono contento dell'arrivo di Mancini, perché è l'ultimo allenatore che ci ha fatto vincere qualcosa - l'Europeo nel 2021 - perché ha avuto il coraggio di ripresentarsi dopo quello che è accaduto, perché è super motivato e perché credo che ci spiegherà anche le vere ragioni, non solo economiche ma soprattutto economiche, che lo hanno convinto a prendere quella decisione che tanto ha fatto arrabbiare gli italiani. Dunque la nazionale ha un CT di valore, poteva essere Conte, è Mancini, va bene lo stesso, ma è di valore".

Zazzaroni parla poi della vera rivoluzione, che deve essere nei vivai. E poi fa una stoccata ai club: "Per me devono tacere, sono i principali antagonisti della Federazione, perché sono i primi ad acquistare calciatori stranieri e a fare trading, per cui il vero cambiamento di Malagò deve essere nei vivai e nei settori giovanili"