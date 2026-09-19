Zazzaroni e Caressa sicuri: "La Fiorentina non vincerà col Napoli, al massimo pareggerà"
Tempo di pronostici per Zazzaroni e Caressa che dicono la loro sul match del Franchi tra Fiorentina e Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2026 13:24
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della giornata di serie A che si sta per giocare, tra cui Fiorentina-Napoli.
Per Ivan Zazzaroni, la sfida terminerà o in pareggio o con la vittoria degli uomini di Allegri. Per Fabio Caressa la sfida finirà pari.