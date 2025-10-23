Zazzaroni difende Pradè: “Lo accusano di avere rapporti con i procuratori romani, ma è un bene”

Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Firenze Viola dice la sua anche sul ds delle maglie viola, Daniele Pradè, e alla domanda “Pradè va via?”, risponde:

“Io sento dire questa separazione fra Pradè e la Fiorentina da tanti anni però poi è sempre lì. Lo accusano di avere rapporti con procuratori romani? Lui ha portato dei buoni giocatori, il mercato era buono, hanno speso tantissimo. Sicuramente se hai dei rapporti si agevolano le operazioni. Per me il mercato era buono, alla società cosa vuoi dire? Hanno speso. Sicuramente tutti i giocatori individualmente stanno andando male e io sono appassionato di Fagioli ma non sta giocando bene, Pongracic pure”.