Zauri ricorda la parata contro la Fiorentina: "Non ne vado fiero, tolsi il pallone dalla porta"

L'ex giocatore di Lazio e Fiorentina ha parlato del tocco di mano del 2005

C’è un episodio della stagione 2004/05 che avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime per la Fiorentina. Nella sfida di Roma contro la Lazio, con i viola impegnati nella corsa salvezza, Luciano Zauri si sostituì di fatto al portiere biancoceleste, respingendo con la mano sopra la traversa un tiro diretto verso la porta di Martin Jørgensen.



Un intervento evidente, sfuggito però all’arbitro Roberto Rosetti e al suo assistente, che non segnalarono il fallo di mano.



A distanza di anni, Zauri ha ricordato quell’episodio in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: "Un gesto di cui non vado fiero. Tolsi il pallone dalla porta con la mano".

L’ex difensore ha poi raccontato anche l’accoglienza ricevuta successivamente a Firenze, dove i tifosi gli dedicarono uno striscione ironico: "Sei venuto a darci una mano?"



Zauri ha infine ricordato con simpatia anche l’atmosfera dello spogliatoio viola, descrivendola come particolarmente allegra e ricca di scherzi: «Anche lì, dozzine di scherzi. Vargas si divertiva a buttare in piscina Semioli».