Zanzi: “Al gol di Orban alla Fiorentina una gioia incontenibile. Una vittoria all’ultimo centimetro”

Il presidente dell’Hellas Verona Italo Zanzi ha parlato al Corriere di Verona della partita vinta da i suoi ai danni della Fiorentina, queste le sue parole:

“Che cos’ha provato quando Orban ha segnato il gol del 2-1 a Firenze al 93′?

“Grande emozione, abbiamo esultato con una gioia incontenibile. All’Hellas siamo una famiglia, ognuno porta il Verona dentro di sé. E stato bellissimo celebrare quella rete, per com’è arrivata, per il gesto tecnico di Bernede che ha messo dentro il pallone sul filo della linea di fondo. È stata una vittoria all’ultimo centimetro.”

Paolo Zanetti è stato vicino all’esonero dopo la sconfitta con il Genoa?

“Non è mai stato in discussione, e con merito. Per il livello di gioco, per quello atletico e fisico del gruppo. L’atteggiamento era giusto. Dopo, è evidente che ci si trova a sfidare un ‘inferno’ interiore, ma non siamo mai andati nel panico.”