Zanon verso il ritorno in Serie B: su di lui c’è il Pisa

Secondo quanto riportato da AlfredoPedullà.com pare che il terzino sinistro Luca Zanon, di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito alla Pistoiese in Lega Pro, sia vicino al ritorno nella serie cadetta. Sembra infatti che sull’esterno classe ‘96 si siano concentrate le attenzioni del Pisa di Gennaro Gattuso. Per Zanon, che ha già messo insieme 14 presenze nella stagione in corso, sarebbe la seconda esperienza in Serie B, poichè ha già vestito la maglia della Virtus Entella nello scorso campionato.