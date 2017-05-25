Zaniolo: da rimpianto viola a uomo mercato. Su di lui ci sono Everton e Colonia

Il centrocampista offensivo classe '99 ha lasciato la Fiorentina a parametro 0 e ora alcuni club europei sembrano molto interessati al lui

Nicolò Zaniolo è senza dubbio uno dei maggiori rimpianti in casa Fiorentina visto che, dopo esser passato alla Virtus Entella a parametro 0, è finito nel mirino di diversi club europei, fra i quali spiccano gli inglesi dell'Everton ed i tedeschi del Colonia, a testimonianza delle grandi potenzialità del ragazzo classe '99 che, evidentemente, a Firenze non sono state neanche lontanamente intraviste. Al giovane trequartista sono bastate appena 7 presenze in Serie B con i liguri, alle quali vanno però aggiunte le altre 22 condite da 9 reti con la formazione Primavera, per attirare l'attenzione di molte squadre che, già a partire dalla prossima sessione di mercato, cercheranno di portarselo a casa.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com