Zaniolo, Folorunsho e Fagioli inseriti nella lista Conference. Esclusi Ndour e Pablo Marì

Reduce dalla grandissima vittoria contro l'Inter, la Fiorentina nelle ultime ore ha comunicato anche la lista UEFA per la Conference League, competizione che la squadra di Palladino riprenderà dagli o...

Reduce dalla grandissima vittoria contro l'Inter, la Fiorentina nelle ultime ore ha comunicato anche la lista UEFA per la Conference League, competizione che la squadra di Palladino riprenderà dagli ottavi di finale a partire da marzo, tra un mese esatto. Contando i soli tre cambi a disposizione, la Fiorentina ha deciso di inserire come nuovi giocatori Fagioli, Folorunsho e Zaniolo. Come previsto, restano fuori gli altri due nuovi arrivi, ovvero Pablo Mari e Ndour.

Di seguito la lista completa della Fiorentina per la Conference League:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi, Comuzzo, Gosens, Moreno, Kouadio, Baroncelli.

Centrocampisti: Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Colpani, Richardson, Adli, Cataldi, Harder.

Attaccanti: Zaniolo, Beltran, Kean, Gudmundsson, Braschi, Caprini, Rubino.