Zaniolo dopo la vittoria contro la Fiorentina: "La cercavamo da tanto, siamo più di quanto fatto vedere"

Il numero 10 dell'Udinese ed ex Fiorentina ha parlato a Dazn nel post partita

Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo ai microfoni di Dazn nel post partita del match contro la Fiorentina, che ha visto l'Udinese vincere per 1-0 sui viola:

Prima vittoria in casa? "Vittoria che cercavamo da tanto, stiamo lavorando tantissimo tutti i giorni e spero che oggi inizi il nostro campionato. Siamo più quanto fatto vedere fino ad ora".

Vittoria da dedicare a Pozzo? "Assolutamente, non è stato bene ma ora sta meglio. La dedichiamo a lui e gli mandiamo un grande abbraccio. Speriamo di rivederlo il prima possibile al centro sportivo, abbiamo bisogno di lui".

Lovric? "Felice per lui, non smetterò mai di spendere parole positive perché è veramente un bravo ragazzo". Lo riporta TMW