Zanetti: "Valentini ha doti importanti, ma deve fare un percorso per essere al top quando servirà"
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha così parlato di Valentini, difensore arrivato al club scaligero in prestito dalla Fiorentina: "Valentini ha doti impo...
A cura di Redazione Labaroviola
07 febbraio 2025 15:50
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha così parlato di Valentini, difensore arrivato al club scaligero in prestito dalla Fiorentina: "Valentini ha doti importanti ma non gioca dal 10 aprile, deve fare un percorso per essere al top quando servirà, è un mancino che ci manca che può fare il quinto e anche il braccetto".
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