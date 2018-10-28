Zaccarelli: "Simeone in crisi? In zona gol si è visto pochissimo e se un attaccante non segna..."

A RMC Sport, l’ex calciatore del Torino Renato Zaccarelli ha parlato della partita contro Fiorentina: "Pari giusto? Sì, giusto. Problemi per Belotti e Simeone? Se non fa gol un attaccante non trova la...

A RMC Sport, l’ex calciatore del Torino Renato Zaccarelli ha parlato della partita contro Fiorentina: "Pari giusto? Sì, giusto. Problemi per Belotti e Simeone? Se non fa gol un attaccante non trova la linfa vitale. Simeone è entrato, ha dato un punto di riferimento, ha conquistato qualche punizione in più, ha fatto respirare la squadra ma in zona gol si è visto pochissimo".