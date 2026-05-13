Yildiz: “Vlahovic? Gli ho detto di rimanere. Non sapevo di non aver mai segnato alla Fiorentina”

Yildiz ha parlato del possibile addio di Vlahovic e della partita contro la Fiorentina

Yildiz presente allo Stadium per il lancio della nuova maglia bianconera per la stagione 2026/2027 ha rilasciato un’intervista parlando anche della partita contro la Fiorentina: “Ho avuto un piccolo problema fisico, però adesso è risolto e sto bene. Non ho mai segnato alla Fiorentina? Non lo sapevo… Ora c'è un po' di pressione dalla gente, perché il momento è importante e mancano due partite fondamentali per qualificarci alla Champions League. Ma siamo tranquilli. Continuiamo a lavorare insieme a mister Spalletti. Penso solo a dare il massimo per i tifosi e per la Juventus, che è nel mio cuore. Posso dire solo che darò tutto per la squadra. Vlahovic? Gli ho detto di rimanere. Ma non posso deciderlo io”