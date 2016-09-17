WIND OF CHANGE: SOUSA E IL CAMBIAMENTO CHE NON TI ASPETTI...

Salcedo e Olivera pronti a scalare le gerarchie

"Salcedo si è integrato bene, Olivera ha tantissima resistenza ed è bravo a crossare. Sono giocatori che possono regalarci tanto". Così si è espresso Paulo Sousa oggi in conferenza stampa. Al portoghese era stato chiesto un parere sugli ultimi acquisti della Fiorentina e, almeno questa volta, si è mostrato piuttosto entusiasta.

In effetti Salcedo ha disputato una partita eccellente giovedì scorso, mostrando grande personalità, ordine e la giusta cattiveria, così come Olivera, che in fase offensiva ha dimostrato di essere un abile crossatore, anche se in fase difensiva dovrebbe comunque migliorare.

Insomma, i due nuovi sono stati ampiamente promossi e adesso per loro si sente già odore di maglia da titolare. Se non domani, infatti, per Salcedo e Olivera potrebbe arrivare un'altra opportunità entro il 25 settembre, quando a Firenze si giocherà Fiorentina-Milan.

Tomovic e Milic, dunque, sono avvertiti, in squadra ci sono due giocatori pronti a scavalcarli nelle gerarchie. Paulo Sousa ci sta riflettendo, continua ad analizzare con attenzione ogni allenamento, ma la sensazione è che in viola presto potrebbe esserci un doppio cambiamento.

Tommaso Fragassi