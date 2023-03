Wilson (Newcastle): “In Conference League giochi contro gente che 5 minuti prima lavorava al pub”

Callum Wilson, attaccante del Newcastle, ha parlato con Michail Antonio del West Ham del valore della Conference League nel podcast Footballer’s Football. Ecco la frase scherzosa che ha fatto arrabbiare molti tifosi e addetti ai lavori degli hammers e non solo: «Stai giocando in Conference League contro ragazzi che un minuto prima lavorano sui bar in spiaggia, quello dopo vengono a giocare una partita con te. Contro l’AEK Larnaca ne avrei segnati cinque!».