Walter Sabatini non molla e riparte dalla Pro Patria: a 71 anni il ritorno al suo vecchio amore dopo 40 anni

Clamoroso ritorno di Walter Sabatini che avrà un ruolo istituzionale nella Pro Patria che milita nella prossima Serie D

Walter Sabatini torna in pista e lo fa con un suo vecchio amore, la Pro Patria. Il dirigente torna in biancoblù a distanza di oltre 40 anni da quando si era ritirato, da calciatore, proprio dopo aver vestito la maglia dei lombardi nella stagione 1983/84 (29 presenze e tre goal da attaccante in C2).

Come riporta Sky, Sabatini ricoprirà un importante ruolo istituzionale nel club che ripartirà dalla Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione.