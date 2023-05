Vogel (all. Basilea): “Vogliamo la finale, mi fido ciecamente della mia squadra. Praga è il nostro obiettivo”

Durante l’intervista concessa alla rivista svizzera Blick, il tecnico del Basilea, Heiko Vogel, ha così parlato in vista della semifinale di Conference League di domani contro la Fiorentina: “Vogliamo la finale e io mi fido ciecamente della mia squadra. E la vittoria? Difficile esprimere il concetto a parole. Il nostro obiettivo è la finale di Praga, poi in tal caso cercare di vincerla. Se riuscissimo a farlo, i ragazzi potranno festeggiare fino allo sfinimento e io riposarmi godendomela accanto a loro. In caso di vittoria mi ricompenserei con un anno sabbatico!”