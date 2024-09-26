Vlahovic: "Non mi pongo limiti, nemmeno a Firenze ero soddisfatto e feci 24 gol"

L'attaccante serbo della Juventus è tornato anche sul suo passato in viola dove ha fatto benissimo prima di passare in bianconero

A Dazn ha parlato l'ex bomber viola ed ora alla Juventus Dusan Vlahovic che ha commentato il suo inizio di stagione sottotono: "Il nuovo mister ci ha dato disciplina, per esempio ci ha dato degli orari durante la giornata da rispettare per essere in forma perché se vuoi essere un campione, devi curare anche il tuo tempo fuori dal campo. Sono felice alla Juve perché per me vale tanto, per me è orgoglio, mentalità vincente e famiglia. Qui si lavora per vincere, la maglia pesa tanto."

Sugli obbiettivi: "Non me li pongo mai, sono uno che non si accontenta. Non ero contento di me anche quando ero a Firenze e sono passato alla Juve facendo 24 gol. Lo scudetto è sempre un traguardo su cui bisogna puntare perché siamo la Juve. L'anno scorso l'Inter è stata la migliore, quest'anno è un'altra storia, ci vorranno dei dettagli."

Sugli altri attaccanti: "Ci sono in giro attaccanti fortissimi e da tutti prenderei qualcosa. Da Haaland prenderei il suo atteggiamento, il suo modo con cui attacca l'area e il suo fisico, da Osimhen prenderei la velocità, da Lautaro il posizionamento in area e da Kane la finalizzazione".

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