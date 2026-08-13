Vlahovic-Juventus, i conti fanno paura: spesi 162 milioni di euro, 2,38 per ogni gol

Vlahovic vola in Turchia, sono impressionanti i soldi spesi dalla Juventus per l'ex Fiorentina

L'era Dusan Vlahovic alla Juventus è pronta a chiudersi definitivamente. L'attaccante serbo è infatti atteso a Istanbul, dove firmerà il suo nuovo sostanzioso accordo con il Besiktas dopo la scadenza del contratto con il club torinese e le trattative mai avanzate per il rinnovo. Quattro anni e mezzo dopo il suo arrivo dalla Fiorentina, l'attaccante serbo saluta Torino con 68 gol in 168 presenze e un conto complessivo per i bianconeri che racconta bene anche l'altra faccia della sua esperienza juventina: quella economica.

Tra stipendio lordo e ammortamento del cartellino, il costo complessivo sostenuto dalla Juventus per Vlahovic nel periodo considerato ammonta a 162,13 milioni di euro, di cui 76,78 milioni in stipendi lordi e 85,36 milioni complessivi di ammortamenti (di cui 70 milioni per il cartellino versati alla Fiorentina, 10 di commissioni per gli agenti e il resto come bonus). Ma il rendimento economico peggiora sensibilmente se si guarda alle ultime stagioni. Una cifra che, rapportata alla produzione sul campo, permette di fotografare in maniera concreta quanto è costato ogni gol, ogni presenza e ogni minuto del centravanti serbo. Il dato più immediato è quello relativo alle reti: ognuno dei 68 gol segnati da Vlahovic è costato alla Juventus circa 2,38 milioni di euro, con un rendimento altalenante tra le stagioni. Nel 2022-23 il costo per gol era stato di 2,27 milioni, mentre nel 2023-24 era sceso a 1,81 milioni grazie ai 18 gol, il suo miglior bottino stagionale a Torino. Nel 2024-25 è risalito a 2,46 milioni. Nell'ultima stagione il rapporto è diventato particolarmente pesante: 10 gol a fronte di un costo complessivo di 41,75 milioni, pari a 4,18 milioni per rete. Anche il costo per presenza restituisce la stessa fotografia. Vlahovic ha giocato 168 partite con la Juventus: ciascuna è costata in media 965 mila euro. Il dato è cresciuto anno dopo anno, passando dai 680 mila euro del 2021-22 ai 758 mila della stagione successiva, fino ai 948.886 euro del 2024-25. Nel 2025-26, con 23 presenze, il costo medio è arrivato a 1,82 milioni per partita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.