Vlahovic è rimasto senza squadra e non ha offerte: per tornare alla Juve deve tagliarsi l’ingaggio

Nonostante sia un parametro 0 nessuno fa offerte per Vlahovic

Luciano Spalletti è stato molto chiaro nella conferenza stampa di ieri. Il tecnico della Juventus apre le porte al ritorno di Dusan Vlahovic alla Juventus ma ovviamente l'ultima parola spetta al giocatore. "Io quello che dovevo fare l'ho fatto - ha dichiarato -. Poi ci sono competenze economiche di cui non posso parlare. Lui sa cosa penso e ho visto che i nostri dirigenti hanno sempre la porta aperta, però per entrare bisogna citofonare".



La situazione è abbastanza chiara. Al momento non ci sarebbero opzioni in ballo per il centravanti serbo. Il numero 9 ex Fiorentina e, per ora, bianconero piace molto al Besiktas di Vincenzo Italiano ma la situazione sembra essere decisamente in standby. Il giocatore spera in cuor suo una chiamata dal Barcellona che però non è ancora arrivata e fa sì che la situazione per il suo futuro resti ancora ferma.



La Juve non vuole fare follie

E poi c’è la possibilità Juventus. I bianconeri non avevano trovato l’accordo per il rinnovo di contratto lasciando andare così il giocatore in scadenza. La posizione della formazione bianconera è quella di non voler fare follie visto che gli 8 milioni di euro a stagione di ingaggio e altrettanti di commissioni risultano essere improponibili. Lo scrive Tuttomercatoweb