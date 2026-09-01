Viviano: "Zirkzee è clamoroso, ma la Fiorentina aveva più bisogno di Beto per caratteristiche"

Le parole dell’ex portiere viola sulla scelta di Beto come sostituto di Kean

L’ex portiere viola Emiliano Viviano, presente allo Sheraton per la chiusura della sessione estiva di calciomercato, ha parlato della scelta della Fiorentina per sostituire Moise Kean. Queste le sue parole ai microfoni di TMW:

"Io ovviamente amo Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo. La Fiorentina però aveva più bisogno di un Beto per caratteristiche. Hai perso Kean, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità o la guerra fisica con i difensori. Zirkzee invece vuole giocare, vuole venir fuori, spesso non gioca nemmeno da prima punta. Quindi la viola aveva più bisogno di Beto come caratteristiche".