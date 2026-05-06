Viviano: “Torreira era innamorato della Fiorentina, forse torna a vivere a Firenze a fine carriera”

Emiliano Viviano ha parlato alla trasmissione "chi si compra" di Radio Firenzeviola, queste le sue parole sulla Fiorentina:

Emiliano Viviano ha parlato alla trasmissione "chi si compra" di Radio Firenzeviola, queste le sue parole sulla Fiorentina:

Dell'era Commisso non metterei nessuno in una top 11 della Fiorentina degli ultimi 20 anni. Voglio bene a Torreira ma Pizarro è un altra roba. Ha esordito con me alla Samp Lucas, magari fosse ancora qui ma il Pek era una roba veramente grossa. Il problema di Pizarro è che quando manca diventa un problema, perché centralizza il gioco ed è uno sontuoso. 10 volte meglio di Lobotka. Anche Ilicic ne porta a spassa parecchi, degli ultimi 10 anni è stato il giocatore che mi piaceva vedere giocare di più in assoluto, anche se aveva l'indole del morto di sonno.

Torreira è innamorato della Fiorentina, forse c'è la possibilità che venga a vivere a Firenze. Non sono sicuro ma l'ho sentito un po' di tempo fa. Ci parlai quando non venne riscattato e ci rimase malissimo"