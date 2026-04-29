Viviano sul futuro allenatore: "La dirigenza se ne deve fottere di quello che vuole la piazza"

Viviano ha parlato del futuro del nuovo allenatore e della piazza a Radio FirenzeViola, rivelando che la scelta su Grosso

Viviano ha parlato del futuro del nuovo allenatore e della piazza a Radio FirenzeViola, queste le sue parole sul tema:

"Grosso è un buon allenatore, mi piace come giocano ma prenderei qualcosa di diverso ma se viene non sarei incazzato. Poi è giusta che il club conosca la piazza e l'ambiente, che sappia dove si trova. Ma la dirigenza se ne deve fottere di quello che dice la piazza, loro devono valutare quello che è meglio. Come si fa a dire che Vanoli è come Grosso. Uno è uno studente di Conte, solido e organizzato. Grosso gioca bene e ha fatto lo stesso calcio in B e in A. Non sono 2 nomi altisonanti, in Serie A forse ha fatto più Vanoli di Grosso. Grosso mi convince ma ci sono cose su cui non sono convinto. Sassuolo è un isola felice, ci sono poche pressioni poi vieni a Firenze e devi imparare tante cose."

"Questa società non ha capito quello che non capiscono tanti. Ci scambiano per rompicoglio** ma noi siamo attaccati come pochi. La società deve rispettare la storia e la tradizione, capire come e quando comunicare. Basta poco per portare la gente dalla sua parte, non basta essere Fiorentina ma bisogna studiare quello che serve alla gente."