Viviano su De Gea: "Errori troppo banali, è entrato in un buco nero come tutta la Fiorentina"

L'ex portiere viola ha parlato dello spagnolo dopo il Como

Nel corso del suo consueto appuntamento settimanale ai microfoni di Firenze Viola, Emiliano Viviano ha tracciato un'analisi lucida e senza filtri sul momento delicato della Fiorentina, proiettandosi verso l'ostica trasferta di San Siro contro l'Inter.

"Luci e ombre col Como: la classifica fa paura"

L'ex portiere viola parte dal recente K.O. subito contro i comaschi, sottolineando gli aspetti paradossali della sfida:

«Contro il Como ho visto la versione migliore della Fiorentina di questa stagione, capace di creare due nitide occasioni da gol già nel primo tempo. Fosse stata la prima giornata di campionato sarei ottimista, ma oggi la realtà è diversa: la classifica è brutta e la preoccupazione è lecita. Abbiamo regalato due gol banali per via di un paio di sviste importanti di De Gea».

"L'Inter è la più forte, ma la Champions può aiutarci"

Il calendario mette ora davanti i campioni d'Italia, ma per Viviano la partita non è battuta in partenza:

«L'Inter resta la compagine più forte del torneo e quando è in giornata travolge chiunque. L'unico piccolo vantaggio per i viola potrebbe essere l'impegno europeo dei nerazzurri: le fatiche di Champions e il viaggio di rientro potrebbero far loro sperde un po' di energie. Ai tempi della Sampdoria ho battuto un paio di volte la Juventus dei sei scudetti, anche con un pizzico di fortuna. Nel calcio può succedere: la Fiorentina, però, deve fare la partita perfetta, replicando i 60 minuti positivi col Como e cancellando i 30 orribili del finale».

"Guai a schierarsi a due in mezzo: l'Inter ti mangia"

Dal punto di vista tattico, l'ex numero uno suggerisce alcuni accorgimenti cruciali per arginare la squadra di Inzaghi:

«Non confermerei lo stesso assetto tattico visto nell'ultimo turno: mettersi a due in mezzo al campo contro l'Inter significa farsi divorare. Cambierei qualcosa anche in difesa. L'Inter subisce diversi gol pur creando tantissimo; ha dei momenti di blackout ed è lì che la Fiorentina deve colpire. Servirà saper soffrire, ma anche ripartire con coraggio e giocare a viso aperto. Oggi la squadra è spesso troppo lunga e sfilacciata: servono più aggressività e cattiveria davanti».

Il caso De Gea: "Un buco nero psicologico"

In chiusura, un passaggio d'obbligo sulle recenti prestazioni del portiere spagnolo, finito nel mirino della critica: