Viviano: "Sbagliai a gettare a terra la maglia della Juve ma Borja la stava portando sotto il settore"

Emiliano Viviano ha parlato alla trasmissione "Chi si compra" di Radio FirenzeViola della situazione della Fiorentina

Emiliano Viviano ha parlato alla trasmissione "Chi si compra" di Radio FirenzeViola della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Non so se i calciatori della Fiorentina hanno presente quanto sia importante e sentita questa rivalità. Buttare a terra la maglia della Juve è stato un gesto sbagliato ma non era la mia intenzione, la mia intenzione era evitare a Borja Valero di andare sotto il settore ospiti con la maglia della Juventus. Ma come me non c'è ne sono molti, io ero tifoso e poi sono diventato calciatore, non sarebbe giusto per gli altri paragonarmi con me. Bisogna trasmettere senso di appartenenza, ci vorrebbe qualcuno in società che lo faccia. Se non riesce a trasmettere l'appartenenza almeno spero ci sia una gestione illuminata. Noi ce la prendiamo con calciatori e allenatori, ma chi fa risultati ha una società forte che lavora bene.

Il figlio del Presidente che fa il post sulla salvezza non ha capito un ca**o di dov'è. Non ce l'ho con lui ma significa non capire niente di dove sei, di chi sei e di cosa sei presidente. Non mi sembra ci sia un calciatore che ha fatto un post sulla salvezza. Fare la salvezza a Firenze è meno del minimo sindacale. Ma non è colpa sua, serve qualcuno che gli spieghi di cos'è Presidente, il passato è importante e va saputo. Serve un tramite ma serve competente.

Noi siamo circondati dal bello e vogliamo anche che la Fiorentina sia bella. Di conseguenza quando ti abitui e la gente ti vuole bene ci si vive bene. Non c'è un posto dove si sta bene, se hai i soldi in Italia stai benissimo. Negli anni ci sono stati ragazzi da fuori che si sono trovati bene qui: Toni, Pasqual, Borja Valero. Lasciando stare il calciatore Biraghi è uno molto intelligente, molto legato a Firenze e lo vedo come uno che possa fare qualcosa nel post. Ben venga uno che conosce la città, l'ambiente e i tifosi, più si è preparati ad affrontare queste parti meglio è.

Il mio sogno sarebbe Emery, Glasner mi piace meno e io ho un po' paura dell'allenatore estero in Italia, ho paura che non gli venga dato tempo. La scelta di Pioli era giusta poi a volte le cose non vanno. Se Vanoli lo scegli è perché hai visto qualcosa di calcio che ti piace. Se non ti piace lo saluti e lo ringrazi

Quella della prossima giornata è l'ennesima figura di merda che abbiamo fatto come calcio italiano. Credo che sono 40/50 anni che si sa che la domenica c'è la finale del tennis, non mi sembra una roba da Cern.