Viviano: "Sarebbe stato un suicidio continuare con Grosso. Nelle prime partite abbiamo visto il nulla"

L'ex portiere Viola commenta l'esonero di Fabio Grosso

Le parole di Emiliano Viviano ad Arena Sportium dopo la decisione della Fiorentina di esonerare Fabio Grosso dopo sole tre giornate:

“Non c’è una cosa positiva nelle prime tre partite. Non dico che Grosso sia scarso o che non sappia allenare, ma, essendo tifoso viola, ho il diritto di dare la mia opinione.

Tre partite, zero punti: i risultati derivano da diversi fattori. Ma, ripeto, non c’è una cosa positiva: un giocatore, la fase difensiva, la fase offensiva, il possesso, niente. Non so se sia tutta colpa di Grosso o se dipenda dai nuovi arrivati. Ad oggi, andare avanti con Grosso sarebbe stato un suicidio. Il dato del possesso palla contro il Torino è inaccettabile. Siamo stati presi in balia prima dal Frosinone e poi dal Torino”.