Viviano: "Quello che si fa a Como non si può fare qui? Se un DS ha paura di farlo allora non è un DS"

Emiliano Viviano ha parlato alla trasmissione "chi si compra" di Radio Firenzeviola, queste le sue parole sulla Fiorentina

Emiliano Viviano ha parlato alla trasmissione "chi si compra" di Radio Firenzeviola, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Dell'era Commisso non metterei nessuno in una top 11 della Fiorentina degli ultimi 20 anni. Voglio bene a Torreira ma Pizarro è un altra roba. Ha esordito con me alla Samp Lucas, magari fosse ancora qui ma il Pek era una roba veramente grossa. Il problema di Pizarro è che quando manca diventa un problema, perché centralizza il gioco ed è uno sontuoso. 10 volte meglio di Lobotka. Anche Ilicic ne porta a spassa parecchi, degli ultimi 10 anni è stato il giocatore che mi piaceva vedere giocare di più in assoluto, anche se aveva l'indole del morto di sonno.

Torreira è innamorato della Fiorentina, forse c'è la possibilità che venga a vivere a Firenze. Muriel invece era no sempre sorridente, mai visto arrabbiato. Fagioli è quello da cui ripartire, è giovane ed è quello che più qualità, capisco la rabbia del tifoso che non vuole vedere nessuno ma ci sono giocatori che se allenati bene sono importanti.

Con la Roma sul primo gol c'era fallo, ma non cambiava nulla. De Gea è De Gea non ci sono dubbi ma si può cercare qualcosa di più futuribile. Ma io non partirei da Martinelli, meglio ancora un prestito. Il futuro migliore è avere un portiere che spendi poco e tra 2 anni si gioca il posto con Martinelli, De Gea non lo può fare. Se va alla Juve non mi dispiace, mi è dispiaciuto solo per uno cresciuto qui come Chiesa. Bernardeschi era gobbo dalla nascita. Ma diverse volte le squadre fanno passare la comunicazione di un traditore, Behrami venne fatto passare come un traditore ma lui voleva restare.

A volte sento dire che il Como è normale che sia lì perchè ha speso 30 milioni, non è normale un ca**o. Anche perché hanno speso 150 milioni ma ora valgono 300. Lo poteva fare anche la Fiorentina ma ha speso male. Mi fa ancora più inca**are chi dice eh ma a Como lo puoi fare? Ma se sei un DS e hai paura di farlo a Firenze quale cavolo è il tuo lavoro? L'Atalanta per anni ha preso sconosciuti. A me hanno segnalato diversi calciatori tipo Pietuzsewski oggi al Porto, i calciatori ci sono bisogna cercarli. Richardson e Ndour erano situazione giuste, anche se non rendono sono dinamiche giuste. Ma ora abbiamo Paratici che è uno dei più bravi. Non è vero che la salvezza non è merito della Fiorentina. 37 punti bastano sempre per salvarsi quindi abbiamo fatto bene.

Paratici non va criticato per il mercato di Gennaio, eravamo ultimi e in una situazione disperata. Se fa questi colpi a Giugno programmando va criticato. Fabbian e Brescianini non capisco perché prenderli entrambi. Io Fagioli, Brescianini, Ndour e Mandragora li terrei mentre farei tranquillamente a meno di Fabbian. Harrison ha chiuso in crescita. Marcelino è inarivabile ed ho più dubbi su lui che su De Rossi. A me piacciono sia Grosso che De Rossi, preferisco De Rossi che ha più standing.