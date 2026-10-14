Viviano: "Quando ho letto la formazione ho detto "anche oggi si vince la prossima". Solo scelte sbagliate"

L'ex portiere viola analizza la sconfitta contro il Genoa

La sconfitta contro il Genoa continua a far discutere in casa Fiorentina. Tra le voci intervenute sul momento dei viola c'è quella di Emiliano Viviano, ex portiere gigliato, che ai microfoni di Radio FirenzeViola ha espresso perplessità sulle scelte tattiche della squadra e sulla gestione della gara.

"Quando ho letto la formazione, ho pensato che anche questa volta si vince la prossima. Non sto dicendo che Vanoli non abbia preparato la gara, ma secondo me avrebbe dovuto trovare il modo di mettere in difficoltà il Genoa e fargli perdere certezze. Invece abbiamo continuato a lanciare palloni verso Beto, che non è praticamente mai riuscito a controllarli. Gli avversari sono poi calati per una cinquantina di minuti, ma non siamo riusciti ad approfittarne. Da questa Fiorentina mi aspetto che cerchi di comandare il gioco.

Non sopporto le frasi fatte. Non è soltanto una questione di grinta: se sei disposto bene in campo, arrivi prima sul pallone e riesci ad affrontare la partita nel modo giusto. Se continui ad arrivare in ritardo, significa che qualcosa non funziona. Se poi l'idea è abbassarsi e rilanciare lungo, faccio fatica a comprenderla.

Avrei cercato di rallentare il gioco, perché la differenza tecnica tra le due squadre era evidente. Da allenatore avrei provato a spezzare il ritmo e a togliere sicurezza agli avversari. Invece abbiamo continuato a giocare con palloni lunghi.

Se Vanoli dovesse fare male, se ne parlerà, ma non mi sembra corretto criticarlo dopo una sola sconfitta."