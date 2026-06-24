Viviano: "Paratici ha le idee chiare. Koleosho va preso, Falcone forte ma De Gea non si tocca"

L'analisi dell'ex viola Viviano sul nuovo corso della Fiorentina

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Viviano ha commentato diversi temi legati all'attualità della Fiorentina, dalle parole di Fabio Paratici al mercato, passando per il futuro della porta viola. L'ex portiere non ha risparmiato critiche per alcune operazioni del passato: "Errori come quelli fatti con Ghilardi e Favasuli sono basilari. A prescindere dal valore che poi raggiungeranno i giocatori, almeno una percentuale sulla futura rivendita la devi mantenere. Perderli a zero non ha alcun senso logico". Sulla conferenza stampa di presentazione di Paratici, invece, il giudizio è stato molto positivo: "Mi è piaciuto molto. Ho visto la forza di un dirigente che non fa promesse ma che ha chiarito di non essere qui per vivacchiare. Ha spiegato che servirà tempo, ma mi sembra una persona con idee precise e grandi obiettivi". Viviano ha poi promosso la scelta di Filippi come preparatore dei portieri: "È il migliore che ci sia in circolazione. Sa lavorare sia con i giovani sia con i portieri più esperti. È un grandissimo acquisto per la Fiorentina".

Sul tema portieri, l'ex viola ha parlato anche di Falcone e De Gea: "Falcone tra i pali è molto forte, anche se nella costruzione dal basso ha qualche limite. Però sostituire De Gea con lui avrebbe poco senso. Una cessione dello spagnolo la capirei solo se si liberasse un'occasione come Meret. Martinelli? Un altro anno a Genova potrebbe fargli molto bene. A Firenze non puoi più permetterti di sbagliare". Ampio spazio anche al mercato offensivo e a Koleosho: "Mi piace tantissimo ed è un'operazione che la Fiorentina dovrebbe fare. Non possiamo permetterci giocatori da 50 milioni, quindi bisogna lavorare su profili giovani e valorizzarli. Se Koleosho fosse già perfetto sotto porta giocherebbe nel Liverpool o nel Real Madrid. Bisogna avere il coraggio di anticipare gli altri". Infine un commento su alcuni nomi accostati ai viola: "Liberali e Ghedjemis mi piacciono. Sugli altri ho qualche dubbio in più. Io prenderei Berardi e gli affiancherei un giovane come Liberali. Una squadra fatta soltanto di ragazzi non basta, servono anche giocatori esperti che alzino il livello della rosa". Chiusura su Bakayoko del Lipsia: "È una bella bestia. Ha un motore impressionante, anche se a volte è un po' indisciplinato tatticamente. Il problema è il prezzo: i club Red Bull sanno vendere molto bene i propri giocatori e li fanno pagare cari".