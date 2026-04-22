Viviano su Vanoli: "Il prossimo anno vorrei dire: 'Ca**o siamo la Fiorentina, guarda come si gioca bene"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ospite della trasmissione di Radio FirenzeViola "Uno di Noi" ha parlato della Fiorentina

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ospite della trasmissione di Radio FirenzeViola "Uno di Noi" ha parlato della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Non ho visto la partita con il Lecce. Sinceramente di questo finale di stagione mi interessa il giusto. Con il Palace ho visto anche un'ottima partita contro una buona squadra, ho visto più coraggio e più idee con Gudmundsson. Oggi deve essere solo una scusa per programmare ed evitare gli errori fatti quest'anno. Ringrazio Vanoli perché in questa situazione non era facile rimettere la barra dritta e salvare con queste problematiche. Ma io voglio qualcosa che ci leghi anche questo senso dell'estetica che abbiamo noi, andare a giocare a viso aperto con tutti. Se non possiamo vincere cerchiamo di divertirci ed essere spavaldi e proporre qualcosa. Di dire 'Cazzo siamo la Fiorentina, guarda come si gioca bene.'

Non c'è niente di peggio di tenere Vanoli per il contratto. Una società seria progetta. Se lo vuole fare con Vanoli non mi trova d'accordo ma mi fido di Paratici. Buttiamoci tutti nel Vanolismo ma se rimane per il contratto non è la base da cui ripartire.

Le scene in campo viste a Sassuolo sono peggiori di quelle successe fuori dal campo. Perché sono egoiste perché vuoi dire sono bravo io e ho segnato io. Queste cose non le sopporto. De Rossi non ha mai sbagliato una dichiarazione, Colombo ha tirato il rigore quando non doveva e ha detto: 'E io che ci sto a fare?' Se l'allenatore dice A deve essere A non ci sono scusanti o cose di campo. Perchè se dici che uno è il rigorista e il rigore ne tira un altro e non fai niente te come allenatori perdi la faccia. Poi Vanoli lo giustifico perché è entrato in una baraonda, ed è stato bravissimo a ritrovare una via. Si è anche adattato durante l'anno e magari non ha fatto il suo calcio. Io cambierei e cambierei a prescindere. Non è Pioli che lo dovevi cambiare per forza.

In Italia non si ha coraggio, Farioli non ha avuto mezza possibilità di allenare in Italia. Uno che ha allenato l'Ajax e non ha possibilità in Italia. Farioli non viene via dal Porto, sarebbe un downgrade e ha diverse squadre interessate in Premier. Iraola non so se verrebbe, Matarazzo non so se è raggiungibile. Allenatori ci sono e devi avere coraggio, Grosso mi piace, ti verrà da ridere ma a me piace Di Francesco. Monitorerei bene la situazione di Gasperini, ma da parecchio da vicino. Per quanto sia pazzo e antipatico è il più bravo di tutti. La prima scelta assoluta senza alcun dubbio sarebbe De Rossi. Mi piace come gioca, è giovane uno che comunicativamente ci accenderebbe tutti. Ha un intelligenza sopra la media. Un altro è Aquilani, serve coraggio. Poi vabbè Sarri certo, uno che pagherebbe per venire da noi.