Viviano: “Non metterei Christensen per De Gea, ma forse stare fuori lo aiuterebbe”

La Fiorentina analizzata da Emiliano Viviano

Emiliano Viviano ha parlato della situazione della Fiorentina a Radio Firenze Viola, queste le sue parole:

“De Gea è grande, ha un’età e uno stipendio alto, ci sta che la Fiorentina si guardi intorno ma non lo farei a gennaio ma a giugno. Detto questo se si pensa di far fuori De Gea per Christensen più per un discorso di livello, Christensen non farà meglio di De Gea, lo farei per un discorso mentale. Magari De Gea stare 1-2 settimane fuori lo aiuta a schiarirsi le idee, ritrovare serenità.

Falcone sarebbe perfetto per arrivare a Firenze. È nel finale di carriera, magari ha voglia di un salto di qualità e accetterebbe di giocarsi il posto con Martinelli. Non penso il Lecce te lo dia a gennaio, Martinelli è un talento ma deve dimostrare di saper giocare a questo livello. A me piacerebbe anche Meret ma Falcone è un ottimo portiere, ha fatto miracoli per 2 anni.

Christensen è una pallottola impazzita, molto incostante, può essere grandissimo come può essere penoso. Falcone ha 31 e va per i 32 puoi anche pensare di fare un ragionamento futuro in cui fa da chioccia a Martinelli. Devi trovare un profilo simile.

Beltran l’ho visto un paio di volte e mi piace. Se bisogna fare un investimento del genere c’è da sbizzarrirsi ma così dichiari Martinelli non idoneo.

Sono sicuro che De Gea paga un po’ di insicurezza più che condizioni atletica. Io mi ricordo che a fine carriera facevo fatica a spingere sulle palle laterali. Ma esco/non esco e i gol sotto le gambe non c’entrano nulla. Anzi quelle di solito sono letture che migliorano con il tempo.

A Genova abbiamo sofferto perché De Rossi cambiò tanto. Il gioco della Fiorentina è duro per il Monza, lasciano spazio dietro e questo può esaltare le nostre caratteristiche.

La cosa che mi ha fatto più pensare è che parlavamo di Goncalves che non giocava per la condizione atletica. Poi esce fuori il dato di DAZN ed era primo per chilometri percorsi. Allora è segno che sta bene e che può correre, tra l’altro la Juve ti fa correre di più di altre squadre. Goncalves aiuta Mastantuono, gli fa toccare meno palle e infatti è arrivato più fresco nel finale.

Nelle prossime partite avremo più possesso, sarà meglio avere qualità che quantità. Se hai al limite Goncalves e non Brescianini saranno risultati diversi, anche se Brescia è entrato bene. Ma più qualità hai nella trequarti offensiva più facilmente farai male.

Pellegrino che deve fare? Avrà fatto 4 gol in 6 occasioni. Non è che ha avuto 1000 occasioni, quando c’è stato bisogno ha segnato. Beto l’ho visto bene, ha fatto uno stop nel finale di una difficoltà abominevole, non ti dico cosa fa se segna quel gol.

Mastantuono giocatore strepitoso, non ne abbiamo visti tanti negli ultimi anni. Deve imparare a non fare 1vs1 tutta la partita, risparmia energia. Non penso sia egoista, punta punta ma alla lunga se sai che punta sempre lo raddoppi. Se invece ogni tanto la scarichi togli certezze.”