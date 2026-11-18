Viviano: "Mastantuono è un talento generazionale, ricorda Ribery. Il gol di Oulai? Alla Del Piero"

Le parole di Emiliano Viviano

L'ex portiere viola Emiliano Viviano è intervenuto a Radio FirenzeViola: “Mastantuono? Gli piace quel tiro sul primo palo. Non ho visto la partita, ma continuo ad avere la stessa opinione: siamo davanti a uno che, se le cose vanno bene, è un talento generazionale. Poi ci sono sempre un sacco di incognite nella crescita di un giocatore così forte, ma per il livello della Fiorentina di oggi non è un lusso. È una villa con piscina di 1500 metri quadri”.

"Più lui va verso l’interno, più tu ti sposti verso il secondo palo. Ecco che tante volte l’attaccante riesce a trovare il suo gioco sul movimento. Uno che faceva spesso questa cosa era Ribery. C’è anche un video di Maradona che spiega a Kane, che tira sempre sul secondo palo, che qualche volta deve rientrare e chiudere sul primo”.

"Giocare lunedì per Mastantuono sarà un vantaggio. Domani potrà riposare e poi avrà venerdì, sabato e domenica per recuperare molto più facilmente che allenandosi solo due volte. Un allenamento può cambiare tantissimo”.

Un breve commento sul gol di Oulai: “Il suo gol è stato alla Del Piero”.

Sulla gara contro il Monza: “Ho chiamato Pedro Obiang, direttore sportivo del Monza, per dirgli che volevo andare a vedere la partita. E lui: “Ah vuoi venire a vederci?”, io: “No, voglio venire a vedere la Fiorentina. Che c…o me ne frega di voi (ride, ndr). I brianzoli non sono una squadra che si abbassa per difendersi. La Fiorentina troverà molti spazi: con la qualità dei suoi giocatori, potrà fare bene”.