Viviano: "Magari avere Aquilani, è forte e conosce la piazza. C'è di meglio di Vanoli sul mercato"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Radio FirenzeViola della situazione della Fiorentina:

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Radio FirenzeViola della situazione della Fiorentina:

"La vittoria con la Juventus bella ma non ti serve a niente se la stagione è questa. Di Vlahovic non me ne frega nulla è un professionista e ha fatto la sua scelta. Mi dispiace quando uno si lega alla piazza va via per un pezzo di cacio. Ma lui è arrivato, ha giocato un paio di anni e ci ha portato una barca di soldi. Del resto non me ne frega una sega"

"Quello di Mckennie è sempre fallo. Lo spinge e lo sbilancia mentre salta, Gosens guarda solo la palla e quello lo spinge. Quando succede i battibecchi come quello su Gud mi fanno ridere, tutti si perde tempo quando conviene e poi si grida allo scandalo quando lo fanno gli altri. Spalletti che ha più di 60 anni se la prende con un ragazzino come Gudmundsson poteva evitare, le dichiarazioni post partita sono da TSO. Immagina il tifoso della Juve che si sente dire che ha fatto un grande campionato se fanno Europa League. Come se Vanoli ti dicesse grande stagione perché ti sei salvato, una roba allucinante. Ma poise l'è presa con i giornalisti che hanno caricata troppo la partita, roba che non si può sentire. Per me è uno dei più bravi ma nel post partita non è lucido."

"A me Vanoli non mi dispiacerebbe ma credo che nel mercato ci sono soluzioni più interessanti. Poi penso che non lo abbiamo mai visto allenare per bene la sua squadra, e sarei anche curioso di vederlo. Però secondo me Paratici può trovare di meglio sulla piazza. Iraola mi piacerebbe, calcio verticale e moderno, non di possesso ma intenso. Ma magari Aquilani, lo firmerei subito: è forte e preparato e conosce la piazza. Uno partito da qui, cresciuto qui sarebbe bello anche avere questa identità societaria. Lo ha detto Galloppa ieri e sarebbe bello."

"Fortini lo venderei perchè qualsiasi allenatore sceglierebbe Dodò. Vero che ha alti e bassi ma gli alti di Dodò sono favolosi. Io Allegri lo rispetto e non dico che è bollito ma per favore no, dai no. Non mi piace il calcio che propone."