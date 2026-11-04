Viviano: “La Fiorentina non sa difendere, deve giocare più in avanti possibile, in attacco c’è qualità”

Viviano ha parlato della Fiorentina

Emiliano Viviano ha parlato a radio Firenzeviola della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

“Njie è un bel calciatore, sicuramente è più uno da strappi e campo aperto che giocate ragionate, infatti non capisco perché non si fa mai di giocare con Pedro Goncalves titolare e Njie subentrato, anche se io li metterei insieme. La Fiorentina dietro fa fatica, allora cerchiamo di creare la Fiorentina ha attaccanti forti, anche Pellegrino.”

“Se hai dei limiti dietro, se hai difficoltà a difenderti devi cercare di difenderti il meno possibile. Se fatichi a blocco basso devi stare il più possibile in avanti. Sul gol del Sassuolo non mi sento di dare la colpa a De Gea, si è un suo limite uscire ma qui è un po’ al limite, poteva arrivarci forse ma anche no.”

“Fagioli ha giocato male ma mi preoccupa poco perché con Vanoli è spesso il migliore in campo. Quel gol viene perché fagioli sbaglia il passaggio ma Jimenez dove va? Normalmente lì non dovrebbe alzarsi, sarebbe dovuto restare dietro, il difensore deve pensare negativo, anche Dragusin.”