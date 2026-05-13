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Viviano: "Joseph che fa il post salvezza non ha capito un ca**o di dov'è e di cosa è Presidente"

Emiliano Viviano ha parlato alla trasmissione "Chi si compra" di Radio FirenzeViola della situazione della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 11:54
Viviano: "Joseph che fa il post salvezza non ha capito un ca**o di dov'è e di cosa è Presidente" -
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Emiliano Viviano ha parlato alla trasmissione "Chi si compra" di Radio FirenzeViola della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Non so se i calciatori della Fiorentina hanno presente quanto sia importante e sentita questa rivalità. Buttare a terra la maglia della Juve è stato un gesto sbagliato ma non era la mia intenzione, la mia intenzione era evitare a Borja Valero di andare sotto il settore ospiti con la maglia della Juventus. Ma come me non c'è ne sono molti, io ero tifoso e poi sono diventato calciatore, non sarebbe giusto per gli altri paragonarmi con me. Bisogna trasmettere senso di appartenenza, ci vorrebbe qualcuno in società che lo faccia. Se non riesce a trasmettere l'appartenenza almeno spero ci sia una gestione illuminata. Noi ce la prendiamo con calciatori e allenatori, ma chi fa risultati ha una società forte che lavora bene.

Il figlio del Presidente che fa il post sulla salvezza non ha capito un ca**o di dov'è. Non ce l'ho con lui ma significa non capire niente di dove sei, di chi sei e di cosa sei presidente. Non mi sembra ci sia un calciatore che ha fatto un post sulla salvezza. Fare la salvezza a Firenze è meno del minimo sindacale. Ma non è colpa sua, serve qualcuno che gli spieghi di cos'è Presidente, il passato è importante e va saputo. Serve un tramite ma serve competente.

Noi siamo circondati dal bello e vogliamo anche che la Fiorentina sia bella. Di conseguenza quando ti abitui e la gente ti vuole bene ci si vive bene. Non c'è un posto dove si sta bene, se hai i soldi in Italia stai benissimo. Negli anni ci sono stati ragazzi da fuori che si sono trovati bene qui: Toni, Pasqual, Borja Valero. Lasciando stare il calciatore Biraghi è uno molto intelligente, molto legato a Firenze e lo vedo come uno che possa fare qualcosa nel post. Ben venga uno che conosce la città, l'ambiente e i tifosi, più si è preparati ad affrontare queste parti meglio è."

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