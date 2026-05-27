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Viviano: "Grosso mi piace, a Sassuolo ha fatto un calcio offensivo. Ma a Firenze cambiano le pressioni"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato della situazione viola ai microfoni di Radio FirenzeViola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 12:32
Viviano: "Grosso mi piace, a Sassuolo ha fatto un calcio offensivo. Ma a Firenze cambiano le pressioni" -
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L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato della situazione viola ai microfoni di Radio FirenzeViola, queste le sue parole:

"La tifoseria si è comportata benissimo quest'anno, ha sostenuto nel momento difficile e ha contestato a stagione finita. A me piaceva De Rossi, ma sono contento anche di Grosso e sarei stato felice anche di Vanoli anche se volevo cambiare. Sono tutti allenatori bravi, è la società che deve fare il salto in avanti, andare verso un progetto che ci faccia fare il salto di livello. L'allenatore viene dopo."

"il comunicato CCVC è pieno di cose giuste e qualcosa che cambierei. Io odio dire la poca professionalità dei calciatori, magari 15 danno l'anima e 3 non sono professionali. A me non frega nulla dei post di Commisso. Detto questo io sono felice di Paratici ma mi sembra gli si stia dando troppo credito, questo ancora non ha messo piede a Firenze, siamo a 'Oh messia salvaci tu'.

"Commisso non ha bene idea di dov'è, Ferrari che è qui da una vita deve dire a Commisso: 'Oh ciccio non devi fare questo post, porta polemica e pressioni.' Commisso è cresciuto dall'altra parte del mondo, sta in America e sa una sega di come funziona qui.

"Rispetto per la persona di Vanoli ci doveva essere, prendere un allenatore senza avvisare il tuo attuale allenatore è irrispettoso. E' arrivato qui con la società nella merda, ci ha salvato e serviva più rispetto. Grosso a Sassuolo ha lavorato molto bene, con i giovani, costruendo un calcio offensivo da neopromosso. Le pressioni cambiano ma è un con molta esperienza, dal punto di vista della proposta mi piace. Sassuolo però è la mecca per chi vuole allenare, società senza pressioni."

"Solomon lo terrei senza dubbio, ha dribbling e salta l'uomo. Harrison è uno utile, grande volontà e rendimento sicuro. Ma prenderei di meglio. Berardi lo prenderei subito, a 32 anni non sei mica vecchio.

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