Viviano: "Grosso mi piace, a Sassuolo ha fatto un calcio offensivo. Ma a Firenze cambiano le pressioni"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato della situazione viola ai microfoni di Radio FirenzeViola

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato della situazione viola ai microfoni di Radio FirenzeViola, queste le sue parole:

"La tifoseria si è comportata benissimo quest'anno, ha sostenuto nel momento difficile e ha contestato a stagione finita. A me piaceva De Rossi, ma sono contento anche di Grosso e sarei stato felice anche di Vanoli anche se volevo cambiare. Sono tutti allenatori bravi, è la società che deve fare il salto in avanti, andare verso un progetto che ci faccia fare il salto di livello. L'allenatore viene dopo."

"il comunicato CCVC è pieno di cose giuste e qualcosa che cambierei. Io odio dire la poca professionalità dei calciatori, magari 15 danno l'anima e 3 non sono professionali. A me non frega nulla dei post di Commisso. Detto questo io sono felice di Paratici ma mi sembra gli si stia dando troppo credito, questo ancora non ha messo piede a Firenze, siamo a 'Oh messia salvaci tu'.

"Commisso non ha bene idea di dov'è, Ferrari che è qui da una vita deve dire a Commisso: 'Oh ciccio non devi fare questo post, porta polemica e pressioni.' Commisso è cresciuto dall'altra parte del mondo, sta in America e sa una sega di come funziona qui.

"Rispetto per la persona di Vanoli ci doveva essere, prendere un allenatore senza avvisare il tuo attuale allenatore è irrispettoso. E' arrivato qui con la società nella merda, ci ha salvato e serviva più rispetto. Grosso a Sassuolo ha lavorato molto bene, con i giovani, costruendo un calcio offensivo da neopromosso. Le pressioni cambiano ma è un con molta esperienza, dal punto di vista della proposta mi piace. Sassuolo però è la mecca per chi vuole allenare, società senza pressioni."

"Solomon lo terrei senza dubbio, ha dribbling e salta l'uomo. Harrison è uno utile, grande volontà e rendimento sicuro. Ma prenderei di meglio. Berardi lo prenderei subito, a 32 anni non sei mica vecchio.