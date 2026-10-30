Viviano: “Goncalves ha fatto un milione di gol allo Sporting ma non può giocare alla Fiorentina”

Emiliano Viviano ha parlato di Pedro Goncalves e della Fiorentina

Emiliano Viviano ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

“Ogni partita cambiamo tanto, penso che Vanoli stia cercando di battere il record di italiano di formazioni diverse. Cambiano tutti gli interpreti, oggi esce Fagioli a fine primo tempo e gioca Joao Mario a sinistra che non giocava da 3 partite. Brescianini gioca ed era fuori del progetto. Non riusciamo a trovare una quadra, a far giocare Oulai e Fagioli insieme.

A me piacerebbe vedere questa squadra 3-4-2-1 perché Viery secondo me si sente un po’ più protetto se gioca a 3 e Jimenez e Valdepenas sono più offensivi che difensivi. Mastantuono e Pedro Goncalves sotto Pellegrino. Njie oggi sarebbe servito nell’ultima mezz’ora di partita quando facevi avanti e indietro e invece c’era Gnonto e Njie giocava con le squadre un po’ più bloccate.

Con le squadre un po’ più bloccate io vorrei vedere Pedro Goncalves, uno che ha fatto un milione e mezzo di gol allo Sporting Lisbona sembra non possa giocare alla Fiorentina. Ha giocato 3 minuti ieri e 2 domenica scorsa. Con il Como ha mandato 3 volte i giocatori in porta nei primi 20 minuti