Viviano: "Fossi Paratici non andrei alla Roma. Vanoli bravo ma vorrei vedere altro anche esteticamente"

Il portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Radio FirenzeViola della situazione della Fiorentina

L'ex portiere della Fiorentina emiliano Viviano ha parlato a Radio FirenzeViola del futuro della Fiorentina e della situazione attuale:

"Fino a che De Gea sta bene e vuole restare devi andare avanti con lui. Almeno che non arrivi un allenatore che vuole qualcosa di diverso. Poi noi abbiamo uno dei migliori prospetti al mondo che è Martinelli, ma deve fare ancora un altro step. Poi dopo De Gea se Martinelli avrà dimostrato di meritare la Fiorentina toccherà a lui.

Fiorentina Sassuolo mi dà la forza di pensare quello che pensavo già, grandissimo Vanoli per la salvezza, in pochi avrebbero trovato la squadra quest'anno, ma cercherei qualcos'altro. Questa rosa e questa Fiorentina hanno bisogno di altro. Questa rosa ha le qualità per fare i punti di Vanoli, ma non credo che tutti gli allenatori li avrebbero fatti. Sennò non eravamo ultimi, non trovo un difetto a Vanoli, ma esteticamente vorrei qualcosa di diverso. Come se la Juve prende Conte, sicuramente una grande scelta ma a me fa cag**e come gioca Conte.

Non sono preoccupato che Paratoci vada alla Roma. Per 3 motivi: il primo è che deve avere a che fare con un allenatore come Gasperini che notoriamente rompe le scatole al DS. Il secondo è che pronti via la Roma deve incassare 60 milioni di euro da delle plusvalenze. Il terzo è che comunque la Roma ha cambiato 5 ds negli ultimi 7 anni. Io professionalmente queste cose le peserei.

La Fiorentina può ripartire e costruire intorno a Sarri, o un Sarri. Guardate il Tottenham che ha fatto 5 anni di contratto a De Zerbi anche se rischiano la serie B. Perché vogliono costruire e progettare, e questo dobbiamo fare noi. Poi magari sbagli una stagione perché non azzecchi il centravanti, ma per me se progetti è impossibile fare peggio di quello che hai fatto questa stagione.

Alla società non si può dire che non da tempo di lavorare. Poi si rompe i cogli**i noi ma la società da tempo a tutti. Qui si stava per fare una statuta a Iachini. Io Pradè lo ho avuto 2 volte, per me è un grande dirigente. Ma anche lì quando è che ha fatto le cose migliori? Con Macia. Pradè era bravo nella gestione di tante cose da dirigente ma Macia era più bravo nella ricerca dei giocatori

"Grosso è un buon allenatore, mi piace come giocano ma prenderei qualcosa di diverso ma se viene non sarei incazzato. Poi è giusta che chi arriva conosca la piazze e l'ambiente. Ma la dirigenza se ne deve fottere di quello che dice la piazza, loro devono valutare quello che è meglio. Come si fa a dire che Vanoli è come Grosso. Uno è uno studente di Conte, solido e organizzato. Grosso gioca bene e ha fatto lo stesso calcio in B e in A. Non sono 2 nomi altisonanti, in Serie A forse ha fatto più Vanoli di Grosso. Grosso mi convince ma ci sono cose su cui non sono convinto. Sassuolo è un isola felice, ci sono poche pressioni poi vieni a Firenze e devi imparare tante cose."