Viviano: "Criticare Mastantuono è assurdo, mi piace tutto di lui. Un anno fa uno così si vedeva al bar"

Emiliano Viviano analizza a 360° il momento in casa Fiorentina

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Le tre partite con Vanoli danno fiducia e ci sono diversi giocatori che non hanno ancora raggiunto il loro massimale. Vedi Oulai o Beto, ma anche Atta: io vedo solo cose per cui essere ottimisti".

"Non mi aspetto che la squadra giochi come fa la Roma o il Frosinone, ma è solida e ha più giocatori di palleggio rispetto all’anno scorso. Ci sono basi più che solide per provare a giocare, per me si passa sempre dalla prestazione per arrivare ai risultati".

Le critiche a Mastantuono: "Follie. Lasciate stare, non ci parlate nemmeno… A me piace tutto di Mastantuono, l'attitudine all'uno contro uno, la garra che mette, la visione, tutto. Poi parliamoci chiaro, l'anno scorso un giocatore così lo vedevamo il mercoledì sera al bar, che faceva la Champions. Bisogna anche essere onesti, abbiamo un calciatore del genere e lo critichiamo pure".

Sulla sosta: "Ci sono rose che hanno tantissimi giocatori in Nazionale, lì diventa facile concedere tempo libero per gli allenatori perché ha poco senso allenarsi così. Però ci sono giocatori per cui la sosta è troppo importante, come Goncalves. Io lo vedo abbastanza indietro a livello di preparazione, deve lavorare tanto per diventare più esplosivo".

Su Dodò: "A me è piaciuta la risposta di Vanoli, ossia che deve pedalare per riprendersi il posto. Anche perché è nell'interesse di Dodo, nel calcio si fa presto a scivolare d'interesse. Alaba era un giocatore del Real Madrid l'anno scorso, ora firma con l'Udinese…"

Sul mercato di gennaio: "Oggi la Fiorentina non necessita di qualcosa, semmai si può completare. Ad esempio prenderei una mezzala o un terzino sinistro di contenimento, ma nella mia squadra ideale Viery lo potrebbe fare. E comunque migliorare questa rosa a gennaio è complicato".

Sul centrocampo: "Io credo che questa squadra finirà per giocare con Oulai e Fagioli insieme. Così però andrà fatto più possesso e meno transizione, ci saranno tante partite in cui la Fiorentina avrà più il pallino del gioco e Oulai darà più di Ndour. Anche se il salto di qualità vero a questa squadra lo farà fare Atta, che sta mancando".

Un commento su Atta: "Non sta giocando malissimo, ma probabilmente non sta benissimo e ha appena cambiato squadra. Crescerà, io se fossi Vanoli farei solo una cosa: lo farei giocare sempre".

Su De Gea: "Le parate di domenica non sono miracoli, solo buone parate. Ma lo dico perché ho un'altissima considerazione di De Gea, me le aspetto quelle parate da lui. Perché è veramente forte".

Sulla posizione di Viery: "Viery bloccato penso sia usato ora per liberare di più Jimenez e far entrare più dentro al campo Mastantuono. È una soluzione che ci sta ma io vorrei vedere la Fiorentina spingere con entrambi gli esterni".