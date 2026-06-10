Viviano: "Commisso ha ambizione, ma ha fatto l’errore che fanno tutti: pensare di sapere di calcio"

Emiliano Viviano, intervenuto a Radio FirenzeViola, ha espresso il proprio punto di vista sulla proprietà della Fiorentina e sul lavoro della famiglia Commisso

"Non penso che la Fiorentina sia un fastidio. Penso che i Commisso abbiano provato e sbagliato", ha dichiarato l’ex portiere viola. "Il problema è questo: sono state prese tante decisioni sbagliate".

Viviano ha poi allargato il ragionamento: "Hanno fatto l’errore che fanno tutti, cioè pensare di sapere di calcio. È un errore comune: se dai una squadra a chiunque, tutti pensano di avere la soluzione in tasca. Però poi ci sono i professionisti". Secondo l’ex estremo difensore, la complessità del calcio italiano rende ancora più difficile la gestione: "Il nostro calcio è più complicato rispetto ad altri contesti". Infine un riconoscimento alla proprietà: "Critico questo aspetto ai Commisso, ma di sicuro non è mancata l’ambizione".