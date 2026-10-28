Viviano attacca Vanoli: "Non ha capito cos'è questa Fiorentina. Mastantuono deve stare in campo sempre"

Le parole dell'ex portiere della Fiorentina

Emiliano Viviano ha analizzato a Radio FirenzeViola la situazione di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Fiorentina con l'Inter ha fatto la partita che doveva fare vista la situazione che ha. Avevo sperato di vedere una Fiorentina che andasse a San Siro a fare una partita coraggiosa ma siamo in un momento diverso. Ha trovato un eurogol, poi gli ultimi 10 minuti a Milano può capitare anche se abbiamo preso gol in maniera un po' facile, non mi è piaciuto l'atteggiamento finale della squadra così come i cambi dell'allenatore che ha lasciato completamente campo agli avversari".

"A posteriori son tutti bravi. Conosco quelle dinamiche e so che diventa difficile difendere bassi con squadre così forti, per questo o lasciavi in campo un po' di qualità oppure potevi mettere calciatori con gamba per ripartire ma non ce li avevamo. Se poi porti Valdepenas in area in marcatura su Thuram ti assumi un grande rischio".

Su Mastantuono: "Per me sta in campo sempre. Dodò invece poteva essere un giocatore da mettere alto in ripartenza. La realtà è che dobbiamo interrogarci su cosa siamo: la squadra ha fatto una partita seria contro la squadra più forte d'Italia. Ma cambia in maniera molto veloce all'interno della partita e bisogna capire il perché".

"Vanoli non ha capito cos'è questa Fiorentina visto che cambia ogni partita. Gli unici punti fermi sono Dragusin, Jimenez e Mastantuono. Ora arrivano un po' di partite diverse, con l'Atalanta possiamo vincere e vorrei vedere una Fiorentina coraggiosa. La Fiorentina ha tanti modi per fare male all'Atalanta, deve essere la stessa vista col Como".

Su Pedro Gonçalves: "Secondo me a Milano abbiamo fatto bene a farne a meno. Però in quasi tutte le altre partite lo vorrei vedere titolare, anche domani non avrei dubbi".

La probabile formazione in vista di domani: "Mi immagino la stessa squadra di Milano con Goncalves al posto di Brescianini. Con il 4-2-3-1. L'Atalanta gioca con Ederson a fare da raccordo tra centrocampo e attacco e Goncalves potrebbe essere un fattore. Ederson alla Fiorentina sarebbe fondamentale, ma anche Hojbjerg mi piace".

Conclude: "A me piacerebbe che la Fiorentina giocasse come la Roma, con Mastantuono e Pedro Gonçalves dietro la punta. Se stanno bene la difesa a tre con Jimenez e Valdepenas sulla fasce non mi dispiacerebbe. Un 3-4-2-1 fatto bene, però devi attaccare".