Vitor Hugo: "Giocheremo per Davide fino alla fine, Domenica nonostante il goal non ero felice"

Il difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, ha parlato ai microfoni di globoesporte ricordando Davide Astori e la partita di Domenica dove, contro il Benevento, ha siglato il goal vittoria.Queste le su...

Il difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, ha parlato ai microfoni di globoesporte ricordando Davide Astori e la partita di Domenica dove, contro il Benevento, ha siglato il goal vittoria.

Queste le sue dichiarazioni:

"Giocheremo per Davide fino alla fine, è stata una settimana molto complicata per tutti. Domenica nonostante il mio goal e la vittoria non ero felice perchè sentivo che ci sarebbe dovuto essere anche Astori. Dovevamo concentrarci sulla vittoria ma era tutto fuorchè facile... Era un riferimento dentro e fuori dal campo, quando arrivai a Firenze lui mi abbracciò".