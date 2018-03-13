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Vitor Hugo: "Giocheremo per Davide fino alla fine, Domenica nonostante il goal non ero felice"

Il difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, ha parlato ai microfoni di globoesporte ricordando Davide Astori e la partita di Domenica dove, contro il Benevento, ha siglato il goal vittoria.Queste le su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2018 09:06
Vitor Hugo: "Giocheremo per Davide fino alla fine, Domenica nonostante il goal non ero felice" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
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Il difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, ha parlato ai microfoni di globoesporte ricordando Davide Astori e la partita di Domenica dove, contro il Benevento, ha siglato il goal vittoria.

Queste le sue dichiarazioni:

"Giocheremo per Davide fino alla fine, è stata una settimana molto complicata per tutti. Domenica nonostante il mio goal e la vittoria non ero felice perchè sentivo che ci sarebbe dovuto essere anche Astori. Dovevamo concentrarci sulla vittoria ma era tutto fuorchè facile... Era un riferimento dentro e fuori dal campo, quando arrivai a Firenze lui mi abbracciò".

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