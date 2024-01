Vitale: “Il mercato lo fa Barone e siamo messi malissimo. Una vergogna pensare che Rodriguez sia pronto”

Pino Vitale, ex direttore sportivo, ha parlato a RTV38 del possibile arrivo di Brian Rodriguez alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Quello spezzone di video che gira sempre su Rodriguez di regola lo fa girare il suo procuratore e lo fa vedere a chiunque. Visto che la Fiorentina non ha idee e tutti sanno che cerca un esterno, il procuratore lo sa e lo fa vedere alla Fiorentina. Se il mercato lo fa Barone siamo messi male, allora gli fanno vedere questi video qui, a questo punto facciamogli il contratto di 6 anni e non di 4 anni, è una vergogna solo pensare di portare un giocatore che arriva da un altro continente, che non conosce nemmeno la lingua, che sia pronto per giocare per farci fare il salto di qualità”

