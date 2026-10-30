Vitale: "Centrocampo fragile, serviva un leader come De Roon o Matic. Ieri un punto importante"

Il commento di Pino Vitale dopo il pareggio con l'Atalanta

Il dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto a Lady Radio: "Quando si fanno tre sconfitte di fila, ciò che conta è non perdere… la Fiorentina poteva vincere, non l’ha fatto, ma il punto è importante. Ora arrivano due partite alla portata, bisogna fare punti e risalire la classifica perché la Fiorentina lì non c’entra nulla. La squadra è più forte dello scorso anno, sicuramente, vorrei che Vanoli ci desse qualcosa in più, ma ce lo darà, sono molto fiducioso a differenza della passata stagione. La Fiorentina si collocherà nella parte sinistra della classifica".

“Vanoli dice che la Fiorentina sta migliorando, e spero si possa vedere in campo, presto, già da Sassuolo. Il centrocampo fa poco filtro, è fragile; la difesa subisce troppi gol, in attacco aspetto sempre Gonçalves, che ritengo sia un giocatore forte… ma se non gioca, vuol dire che forse ancora non è pronto. Oulai è stato preso perché al Mondiale ha fatto bene, è un giocatore importante. Pellegrino mi piace, Beto no, ma l’argentino ci sta dando poco, anche se non arriva un cross, situazione di gioco in cui è forte".

"A questa squadra serviva gente di esperienza, un leader in mediana, come regista, ruolo che alla Fiorentina manca. Elementi come De Roon, Matic avrebbero potuto mettere a posto la squadra”.